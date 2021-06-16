隨著人類過度開發，不少動物棲息地遭到破壞，覓食成了生存的最大難題，不過近日有日本民眾發現一隻絕頂聰明的麻雀，不斷在火車前盤旋，讓人不解到底在做什麼，就有內行人解答背後真相，讓眾人直呼不可思議！

日本推特網友日前在「@nobu_photobow」帳號上傳一段影片，畫面中可見，一隻麻雀不斷在火車的車廂前盤旋，飛上飛下的身影，顯得格外忙碌，乍看像是在找尋什麼東西。

對此，就有知情網友解答，其實是火車在高速行駛時，經常撞到躲避不及的昆蟲，而這隻聰明絕頂的麻雀看準這一點，直接來到車廂前大快朵頤，讓人看了嘖嘖稱奇。

畫面曝光後網友也直呼不可思議，紛紛留言回應「這就是適者生存」、「該說牠聰明還是狡猾呢」、「這是只有擅長盤旋的麻雀先生才有的特權」、「都市中找不到蟲吃的好去處」、「而且還有一個好處，牠可以吃到從東京到高松的昆蟲」。

事實上，麻雀非常聰明機警，記憶力強、雜食性的牠們會根據不同時節，取食不同食物，春夏季節因為昆蟲活動頻繁，植物較少結出果實，麻雀的主食是各式昆蟲，然而到了秋冬季節，昆蟲活動減弱，各種植物和作物結實累累，麻雀的主食就變成了種子、果實，尤其以各種作物為主。而生活在城市中的麻雀也早已適應城市生活，透過尋找人類丟棄的廚餘，獲得了穩定的食物來源，上述的季節差異也漸漸淡化了。