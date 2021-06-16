隨著科技不斷進步與創新，現代人只要出門都可以靠著Google導航系統找到全世界的地圖，但有一位少女卻在Google地圖裡「穿越時空」，看見6年前的自己，讓她趕緊PO上網與網友分享，沒想到竟有不少人跟她有一樣的經驗。

根據《Daily Star》的報導，一名17歲的女網友日前使用Google地圖找尋自家地址的外觀，將地圖不斷放大後，看見一個長髮女孩穿著紅色削肩上衣搭配牛仔短褲，拿著手機坐在家門口的白色涼亭鞦韆上，望著前方的小湖講電話，而拉近仔細一看才發現這個女孩竟然是11歲的自己。

女網友看到這一幕相當驚訝，立即截圖分享到知名論壇Reddit上，以「我在Google地圖上找到11歲的自己 」為標題，吸引許多網友點閱，沒想到除了她之外，也有不少網友有類似的經驗。有網友發現16歲的自己當時正走入家中，也有人發現自己穿著一樣的衣服分別出現在相隔1100英里（約1770公里）的不同地點中，雖網友們都知道這應該是Google地圖的圖資系統所產生的錯誤資訊，仍然引起熱烈討論。

其他網友則是紛紛留言「這是穿越時空遇見自己嗎？」、「感覺好有趣喔！改天我也要來找找看」、「真的有種穿越時空的感覺」、「這告訴我們隨時要保持在最佳狀態，才不會嚇到多年後的自己」、「好像電影裡會出現的場景」。