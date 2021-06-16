一名網友日前開車上班時，途中出現一群野狗撞他的車，讓他驚覺有異，因此抵達公司後，他便將引擎蓋打開，才發現裡面竟躲了一隻小貓，所幸他及時發現，小貓才未被困在裡面而因此受傷。

一名網友在「爆廢公社公開版」表示，日前開車上班停等紅綠燈時，發現遠處有4、5隻野狗輪流咬一隻小貓，所幸有一名女騎士下車幫忙驅趕野狗救貓，但奇怪的是，這群野狗竟突然衝向他，而且不斷撞原PO的車，嚇得他趕緊開車離開，但野狗仍在後面狂追，追了將近1公里才放棄。

一隻橘貓被野狗追，趁車主停等紅綠燈時，偷偷跑進對方的引擎蓋裡躲藏。(圖翻攝自/臉書社團/爆廢公社公開版)

原PO表示，當下有不好的預感，擔心有動物躲在車裡，因此抵達公司後，他便打開引擎蓋，發現裡面竟躲了一隻橘貓，推測貓可能是趁他等紅綠燈時，偷偷鑽進引擎蓋裡，隨後原PO便撿起一旁的小木棍，將貓趕了出來，事後表示「有把貓趕出來了，不然怕牠會熱死！應該是沒什麼大礙，走路時腳稍微有點跛而已」。

不少網友對原PO表示感謝，還有人回應「還好你有發現，不然你的車就是事故車了，冬天發動前最好拍一下車頭」、「那隻狗沒遇到兇悍的貓，我見過狗被一隻生氣的貓追著四處逃竄的」、「貓：看什麼？還不趕快帶我回家征服你」、「如果敲打趕不走貓，淋水就好，貓不舒服就會跑了，別直接發動，容易烤焦會傷到貓」。

也有人分享類似經歷，「我弟的車有過一次，當時車飄出臭味，結果一樣在引擎室內發現小貓，但已經是快風乾的屍體」、「我的車也曾經這樣被野狗破壞，保險桿被咬爛、車牌被咬彎、抓花引擎蓋，花了將近1萬塊修車，就是野貓躲進引擎室，最慘的事，會被朋友笑很多年」。