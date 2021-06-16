義大利機場的海關近日在一個商務包裹中發現一個不明的圓形物體，拆開來查看後驚覺裡面竟包著一顆「恐龍蛋」，經過專家鑑定後，證實這是一顆來自約1億4550萬年前白堊紀蜀龍屬的化石蛋。

Uovo di dinosauro spunta tra i pacchi e-commerce a Orio al Serio https://t.co/QNkpW5VgPW pic.twitter.com/CyZwwBaf4V — Corriere della Sera (@Corriere) June 12, 2021

根據義大利媒體《Giornale di Brescia》報導，這起事件發生在貝加莫省的卡拉瓦喬國際機場（Orio al Serio International Airport），一名海關人員在商務包裹中發現了一個不明的圓形物體，他拆開一看驚覺竟是一顆看起來年代久遠的「蛋」，此外包裹內還附有一份真實性不明的「產地證書」，調查後發現證書是由一個不存在的機構所核發。

不過這顆蛋看起來確實像是化石，因此機場人員也急忙請來貝加莫省、布雷西亞省兩地的考古、美術機關，經過鑑定證實它是一顆來自白堊紀（距今約1億4550萬年前至6550萬年前）蜀龍屬的化石蛋；不過義大利官方透露，這顆恐龍蛋化石是在缺乏相關報關文件的情況下抵達卡拉瓦喬國際機場，且無人出面簽收、認領，因此目前將暫時由當局政府保管，未來將會在博物館中展出。

蜀龍屬（Shunosaurus）是種獨特的蜥腳下目恐龍，主要生存於約1億5900萬年前的侏羅紀晚期，分布在現今的大陸四川省；蜥腳類恐龍被認為是世界上有史以來最巨大的動物，通常擁有長頸部、長尾巴以及小型頭部，不過蜀龍屬的頸部卻比較短，表示牠們應該是以低矮植被為食。