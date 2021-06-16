隨著全球疫情持續爆發，疫苗已快供不應求的情況下，卻有不少人擔心疫苗副作用而不肯施打，因此除了美國情色大亨曾推出「打疫苗送脫衣舞孃表演」的奇招外，菲律賓一名正妹女議員近日也推出「打疫苗送獨棟房」的抽獎活動，吸引不少民眾不遠千里前往參加。

根據《半島電視台》的報導，菲律賓政府雖不斷鼓勵民眾前往接種站施打疫苗，但從5月份針對1200名菲律賓民眾所做的調查中發現，只有3分之1的人願意接種新冠疫苗，3分之1的人則是表明不會接種疫苗，其他的則是沒做出決定。大部分不願意接種疫苗的民眾都對於疫苗的效用感到懷疑，也擔心疫苗所帶來的副作用，明顯顯示了菲律賓民眾對於新冠疫苗的信任度不足，這也讓菲律賓的接種率不斷下降，目前只有4%的菲律賓民眾接種過第1劑疫苗、1.4%的人完成2劑接種。

在馬尼拉大都會區拉斯皮納斯市（Las Pinas）擔任女議員的卡米爾維拉爾（Camille Villar），看到這份民調後相當擔憂，因此於5月28日推出「打疫苗送獨棟房」的抽獎活動，而且獎品不只如此，除了頭獎是獨棟房外，抽中二獎則送出機車；另外7月份開始，每月會送出10份價值100美金（約新台幣2766元）的生活補助大禮包，贈送給10位幸運的民眾，活動推出後立即吸引超過10萬人參加「接種抽獎活動」。

Essential workers in Las Piñas can finally receive COVID-19 vaccines as the city government starts the inoculation of those in the A4 category, Rep. Camille Villar (@_camillevillar) said.https://t.co/v3S7B9vFOY — Politiko_Manila (@Politiko_Manila) June 10, 2021

一名曾擔心疫苗副作用而不願接種的婦女塔拉卓（Fannie Taladro）接受採訪時表示，這次為了抽獎也管不了這麼多，不畏千里開車從外地前往拉斯皮納斯市施打疫苗，因為對她來說「獨棟房」是她目前最需要的東西，因此積極參與這項活動。

據了解，卡米爾維拉爾能推出這項超給力活動，主要的幕後推手便是她的家族，她的家族是菲律賓當地最大的房地產集團之一，這次送出的獨棟房將由卡米爾曾經也是參議員的父親曼尼維拉爾（Manny Villar）親自監督，並由集團旗下的建設公司進行建造，他們也透過這次的活動再度打響名號。