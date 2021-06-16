科學家過去堅信太空輻射有害人體DNA，不過最新的研究卻顯示，老鼠精子在太空中冷凍保存，即便暴露在高強度的宇宙輻射之下6年，還能正常受精，甚至交配繁殖出168隻「太空鼠」。

綜合外媒報導，日本山梨大學與宇宙航空研究開發機構（JAXA）等團隊，在2012年將12隻老鼠的精子以真空冷凍乾燥的方式，裝入小型玻璃瓶，並於2013年8月將樣本送往國際太空站（ISS）保存於冷凍庫中。

報導指出，其中一些樣本在9個月後（2014年）返回地球，以確認實驗是否有效，另外兩批樣本則分別在國際太空站儲存近3年或6年，並於2016年、2019年取回進行人工受精。這項研究也是國際太空站歷年最長的生物實驗，費時共6年。

科學家除了測試樣本吸收了多少輻射，也檢查精子是否受到損害，並與地球上的對照組進行比較，研究結果顯示，無論是經歷3年或是6年的太空生活，都不會對冷凍乾燥的精子造成DNA損傷，甚至成功繁殖了168隻頭好壯壯的「太空鼠」。

研究員若山清香表示，實驗證實冷凍乾燥精子對高強度的太空輻射有驚人的耐受度，理論上可在國際太空站中保存200年之久，而與老鼠同屬哺乳類的人類，未來想在外太空繁衍後代並非天方夜譚。