俄羅斯一間動物收容所2、3年前救了一隻被人遺棄的母狼，不久後牠便在收容所生下一窩小狼，但母狼生產後卻不知如何照顧幼崽，對自己的孩子不聞不問，讓收容所員工非常傷腦筋，沒想到一名女子對狼寶寶一見鍾情，便收編其中一隻，如今狼越長越壯，但行為卻像狗一樣愛撒嬌。

根據《Boredpanda》報導，俄羅斯車里雅賓斯克(Chelyabinsk)一間動物收容所，2、3年前救了一隻被棄養的母狼，當時牠已懷有身孕，6個月後便產下一窩狼寶寶，由於母狼曾被馴養過，之後又被人拋棄，因此對人類非常不信任，分娩完後也不懂如何照顧孩子，讓收容所人員非常頭痛。

狼幼崽若沒有母親照顧，基本是難以存活，更不可能放置野外，而收容所當時人手也不足，只好開放民眾幫忙認養，而阿麗達(Alida Nasyrova)當時正想領養寵物，看到此消息後便前往收容所，對狼寶寶一見鍾情，待幼崽健康狀況穩定後，1個月後便將幼崽帶回家，並取名為「奇拉」(Kira)。

阿麗達平時餵奇拉吃天然產品，例如肉類、蔬菜、水果等，努力讓奇拉融入社會，並避免讓牠對其他狗做出吠叫行為，以免發生衝突，並讓奇拉嘗試與其他狗接觸，使牠行為越來越社會化，經過1年的訓練，奇拉個性非常溫馴，若是有其他狗試圖激怒牠，奇拉並不會做出任何反應，反應非常冷靜沉著。

阿麗達一天會帶奇拉外出散步2次，讓牠多接觸人類、小孩與狗，家中7歲兒子波格丹(Bogdana)也非常喜歡牠，阿麗達提到「我們會散步至不同地方，因為狼天生害怕新事物，散步可以讓牠研究不同的氣味、聽到新的聲音，儘管這是一個非常艱難的過程，而且漫長又乏味，但卻非常重要」。

阿麗達透露，奇拉非常愛撒嬌，喜歡向主人討抱抱，「當奇拉還小時，牠經常會被誤認是哈士奇或牧羊犬，不過從牠的習性來看，就會知道牠不是狗，如今路人看到牠，都會非常興奮，狂問我『這是狼嗎？』，並一邊拍照留影」，而奇拉外型與一般的狼沒差異，不過牠的祖母其實是一隻雪橇犬。

阿麗達也希望打破人們對狼的印象，而在收養奇拉之前，她也研究了非常多文章，如今奇拉一看到狗，也會開心的跑向對方，與狗一起玩耍，並不會展現出攻擊性的行為，不過若有鄰居或小孩害怕狼，她也會避免讓奇拉靠近對方。