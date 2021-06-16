印度不久前才傳出一名4歲女童在替哥哥慶生的時候，遭到一隻闖入住宅區的野豹攻擊的恐怖事件，近日又有野豹鑽過庭院的柵欄，進到住宅庭院將熟睡中的家犬叼走，隔天飼主看見現場留下的血跡，急忙查看監視器畫面，才終於得知事情真相。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在印度中部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）納希克（Nashik）的某個村莊，從監視器畫面當中可以看到，一隻野豹先是輕巧地從金屬柵欄的縫隙中鑽進庭院內，接著緩步走向在裡面熟睡著的家犬，將鼻子湊近聞了一下，家犬很快就察覺有東西靠近，然而驚醒的瞬間卻遭到野豹攻擊、叼走，只留下一灘血跡在地上。

飼主隔天看見庭院的驚悚景象，立刻調閱監視器查看，才終於得知事情的真相，不過早就為時已晚。不少網友看到畫面後也同樣感到害怕，紛紛留言：「當人類的活動範圍侵犯到森林的時候，這種事情就會發生」、「飼主如果讓狗狗進去家裡就不會發生這種憾事了」，也有人推測野豹可能懷孕了，導致牠不容易獵捕移動速度較快的動物，於是才會進到人類活動區域覓食。

據報導稱，目前尚不清楚印度當局政府是否知道此事，並對這隻造成居民威脅的野豹進行處置，不過類似事件已經不是第一次在印度發生，本月3日一名4歲女童回到位於斯里納加爾（Srinagar）的老家替哥哥慶生時，便被野豹叼走，等家人找到女童時，她的身體的一大半都已經遭到啃食。