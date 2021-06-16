大陸山東某駕訓班日前出現女學員憑著想像力「隔空練車」的景象，逗趣畫面被在場其他學員給拍了下來，只見她時而前進、時而轉彎，煞有其事的模擬開車實況，影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

綜合陸媒報導，山東臨沂當地一間駕訓班有女學員「隔空練車」，奇葩畫面全被拍攝下來，影片中可見，身穿防曬衣的女學員雖然沒有坐在車子上，但依舊賣力的操作著手中的「空氣方向盤」，不只雙手沒閒著，女子腳下也跟著手部動作時而前進、後退，甚至是S形過彎也認真模擬，動作相當確實。

對此，駕訓班教練坦承確有此事，因為當時快考試了，女學員擔心考試失誤，所以才會在沒有車的情況下，自行跑到訓練場地模擬上路實境，抓緊時間練習手感。教練也透露，該名女學員最後順利通過考試，而且一次就成功考取駕照。

女子隔空練車的影片曝光後，隨即在網路上瘋傳，引起不少網友熱議，紛紛留言笑說「國王的新車」、「車即是空，空即是車」、「手中無車，心中有車，無車勝有車，實乃高手高手高高手」；但也有人認為「這就是死背啊，跟實際開車還是有差別的」、「這樣也能考過駕照，開車上路要小心了」。