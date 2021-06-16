大陸上海嘉定區一名居民日前發現，家中廁所的天花板上常發出怪聲，起初以為是老鼠，半夜吵到讓人無法入睡，他便決定打開天花板一探究竟，才發現裡面竟不是躲老鼠，而是4隻外型特殊的幼鳥，隨後他趕緊聯繫相關單位，發現牠們屬受國家保護的動物。

綜合陸媒報導，居住於嘉定區安亭鎮紫荊社區的住戶吳建明，日前發現家中廁所的天花板上，經常出現各種怪聲，甚至晚上吵到讓他難以入睡，起初以為是老鼠，便決定打開天花板滅鼠，沒想到才發現裡面並不是躲老鼠，而是4隻長相奇特的小鳥。

吳建明隨後聯繫嘉定區林業站，專家發現此鳥擁有扇形冠羽、鳥嘴尖細，還有黃棕色羽毛和黑白紋路，指該鳥品種為「戴勝」幼鳥，屬於「三有保護動物」(三有指的是有益、具重要經濟價值、有科學研究價值的野生動物)，專家檢查鳥的狀況後表示，牠們非常健康，而這批幼鳥目前剛學會飛，母鳥正在教牠們如何覓食。

嘉定區林業站動物保護專家陸萬鵬表示，由於戴勝主要吃蟲類，幼鳥靠人工難以飼養，建議應將幼鳥放回原處，讓母鳥繼續餵養，目前也不清楚戴勝是如何跑進天花板內的，而屋主吳建明表示，一看到幼鳥被送回來後，起初非常不願意，「後來我想這是4條生命，忍個幾天，等牠們飛走就好了」。

戴勝又名鵀、鶝、鴔鵖或鵖鴔，主要分布於歐洲、亞洲和北非地區，且廣泛分布於大陸，出沒於長江以南，在每年5、6月繁殖，戴勝遇到危險時，冠羽會立起來，而戴勝也是金門縣常見的留鳥，牠更被金門縣視為縣鳥，獲選為金門觀光公車吉祥物。