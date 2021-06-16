大自然的世界十分殘酷，剛出生還沒有自保能力的幼崽，很容易就變成獵食者的獵物。近日白羅斯（白俄羅斯）的野狼觀測團隊目擊到一場悲傷的獵食現場，一隻棕熊找到野狼夫妻的巢穴後將其破壞，還殺死了裡面躲藏的6隻幼崽，而這對野狼卻怕得只能在遠處觀察，眼睜睜看著自己的親生骨肉被吞吃下肚。

每年5月該觀測團隊都會在納里波基森林（Naliboki Forest）對狼群的行為和生態進行研究，今年團隊在森林中發現了一個1.5公尺的狼巢穴，裡面藏有6隻約10到12天大的幼崽，為了進行觀察，研究人員在洞穴入口和附近都裝設了監視器，紀錄這個狼家族的日常生活。

然而當研究人員2個禮拜後再度回到現場時，卻發現巢穴早已被破壞，於是他們立刻打開監視器查看，從影片中可以看到，棕熊一路聞著氣味來到巢穴外，接著用重力不斷進行破壞，耗時約半個小時，而母狼見狀也因為擔心貿然行動會反遭棕熊攻擊而不敢上前。

最後等到棕熊離開了，這對狼夫妻才害怕地來到巢穴旁檢查，隨後便急忙離開現場，但連續好幾個晚上，母狼都還會回到現場挖掘，試圖尋找失蹤的幼崽，在接下來一周這對狼夫妻的行為則顯示出牠們已經失去孩子，研究人員透露這些幼崽很可能已經被棕熊殺死，甚至成為棕熊的大餐被吃下肚。