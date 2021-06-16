在防疫、避免外出的時期，不少人會透過網路購物或是用手機叫外送來填飽肚子，但一個不注意可能就會發生意想不到的後果。大陸一名男子日前在家裡突然收到外送員來送餐，但他根本沒叫外送，仔細一看手機才發現「完蛋了」。

根據大陸媒體《頭條新聞》的報導，一名來自吉林市的男子，日前在家裡看電視時突然聽到有人按電鈴，打開一看是一名外送餐點的外送員，手中拿著大量的餐點，男子當下嚇了一跳趕緊向外送員表明「東西送錯了，我沒叫外送」，沒想到外送員查證之後確實是由男子的手機發送的，男子只好拿出手機看了一下訂貨內容，才發現「兇手」竟然是他2歲的女兒。

女兒因為肚子餓，先前又曾看過大人拿手機叫外賣，便有樣學樣的跟著按，沒想到真的成立訂單，而且還多按「兩個0」，總共100份的餐點就這樣陸續送來，外送員還因此跑了7、8趟才將所有餐點送完。不知道自己闖下大禍的女兒竟還在一旁說「我不餓了」，讓男子哭笑不得。

男子雖然看到100份餐點與1350元人民幣（約新台幣5,832元）的帳單相當無奈，但因為是「閨女」闖的禍他也只能承擔，除了留了一部分餐點分送給親友外，剩餘的餐點則轉送給鄰居、路人與環境清潔人員。

網友看到後則紛紛表示「這麼大筆的訂單不用按密碼嗎？難道這位父親都是閉眼下單？」、「付款密碼誰按的」、「這回真是吃不完兜著走了」、「這不是在作秀吧」、「也算是功德一件了」。