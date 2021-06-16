大陸陝西安康市一名婦女做完農活回家後，便躺到沙發上睡午覺，期間發現背後涼涼的，睜眼看到一條大蛇爬在她背上，蛇還把頭抬高望著她，嚇得婦女趕緊跳開，隨即報警求助，豈料晚上家裡又跑進一條蛇，讓他們相當無奈。

綜合陸媒報導，安康市漢陰縣澗池鎮一名周姓婦女日前做完農活，便回家躺在沙發上睡午覺，豈料睡到一半突然驚醒，發現背部有東西在滑動，周婦回憶的說「感覺背有點涼涼的，我就抬頭一看，蛇頭抬得比我還高一些，我就嚇得大喊」。

周婦趕緊報警，警察至現場成功在電視櫃後方捕獲蛇，這才讓周婦鬆了一口氣，沒想到在同一天晚上，孩子回到家後，又於沙發上發現另一條蛇，嚇得全家都不敢再進屋，只好向警察求助。其中一名員警沈鵬透露，搬開沙發後，發現一條1至2公尺長的蛇，隨後他們便用夾子與木棍，將蛇抓進袋子裡。

警方表示，捕獲的2條蛇品種為「黑眉錦蛇」，是國家重點保護的野生動物，雖然無毒性，但遇到危險時，仍會攻擊人，目前蛇已被帶至人煙稀少的地方野放。當地警方提醒，由於天氣逐漸轉熱，因此蛇、蟲、鼠及蟻類頻頻出現，民眾若遇到蛇，千萬不要自行捕捉，以免發生危險，應立刻報警處理。