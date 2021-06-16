新娘在婚禮上都會穿著漂亮的白紗，不過因為裙擺太長，讓新娘走路非常不方便，身邊總是需要有人幫忙提起或整理裙子，才不會不小心踩到而跌倒。近日菲律賓一段婚禮影片在網路上引起話題，一名新娘在走紅毯時，下半身的裙子突然出現詭異蠕動，豈料最後竟有一名男人從中鑽出，讓不少人都看呆了。

羅爾從裙子裡鑽出來時，一旁觀禮的男子和小女孩都嚇一大跳。(影片來源/Facebook/Lunesa Roel)

根據《每日星報》報導，這段影片由婚禮策畫師羅爾（Lunesa Roel）上傳至臉書，只見畫面中一名新娘身穿裙擺寬大的白紗，她先是和自己的父母勾手走了一小段路，接著再和新郎共同走完最後的紅毯，整個過程中可以發現，她的裙擺都呈現著詭異的狀態，就算沒有人出手整理，婚紗也會大幅掀動，就像是裡面躲藏了一個會蠕動的物體。

沒想到就在新郎新娘走到紅毯盡頭的時候，突然一名身穿黑衣白褲的男子從裙子裡鑽出，從容地站進人群中觀禮，這對新人雖然表現十分淡定，但一旁的小女孩和灰衣男子都嚇了一大跳，吃驚地盯著男子看。

事實上這名黑衣男子正是婚禮策畫師羅爾，因為婚禮當天風非常大，為了避免婚紗被強風吹亂，才會鑽進婚紗裡面幫忙壓住裙擺，他在臉書上也開玩笑地說道：「我很高興可以躲在新娘的裙子底下，讓她在走紅毯時能夠閃閃發光」。

這段影片曝光後引起網友熱議，截至目前為止已超過170萬觀看次數，大家紛紛留言稱讚羅爾，並向他致敬：「身手有夠靈活」、「你做的太棒了！」、「看起來你很熟練了哈哈」。