近幾年「露營」成為民眾喜愛的戶外休閒活動，有趣的是，臺北市立動物園裡的無尾熊們，夏天若遇到沒下雨的時候，牠們也會至戶外活動場露營、開趴，甚至徹夜不歸，直到吃飽、喝足，玩到沒電後，無尾熊們才會返回自己的棲位上休息。

臺北市立動物園為了讓動物避開白晝濕熱的臺灣氣候，並營造出更貼近牠們野外活動習性的氛圍，因此從2017年開始，每當進入夏季後，只要天氣晴朗或僅飄細雨時，園區人員就會安排無尾熊在黃昏，趁室外溫度逐漸轉涼爽時，讓無尾熊們離開冷氣房至戶外活動場過夜。

在無尾熊們展開夜間「露營」前，照養團隊會進行為期至少一週的環境監測，並透過監視器畫面及自動相機，確認夜間沒有其他野生動物出入無尾熊的戶外活動場，才會安心地讓無尾熊們至戶外活動場享受自然氛圍，而且還會夜不歸營。

而無尾熊一天光是睡眠及休息時間，就可長達18至20個小時，至戶外活動場「露營」時，屬於晨昏型動物的無尾熊們，到了傍晚時分，活動就會變得很活躍，在天亮前牠們會有約3至4小時的時間，進行採食和社交活動，甚至能聽到公無尾熊發出吼叫聲，用來宣示自己的領域，等到接近凌晨，無尾熊們玩到沒電後，才會各自返回自己的棲位上休息。