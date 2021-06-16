丹麥一名漁夫日前發現一條長相奇特的魚類，牠雖外型跟一般的魚長得差不多，張嘴卻有像人類一樣的牙齒，而經過專家鑑定後發現，牠竟然是「食人魚」的其中一個品種。

根據英國媒體《Daily Star》、《鏡報》的報導，丹麥、英國等地近期有不少民眾在水域中發現一種外表平凡，但張嘴卻有「人類牙齒」的奇特魚種，而丹麥自然歷史博物館的生物學家亨利克卡爾（Henrick Carl）看到照片便一眼認出，這其實是一種「食人魚」（Pacu），雖然平常不會主動攻擊人類，主要是「吃素」為生，但牠們只要看到「裸體的男性」就會感覺到被威脅，主動發出攻擊，而且男性的生殖器正好符合牠們的嘴部大小，因此先前在巴布亞紐幾內亞 （Papua New Guinea）地區，就曾傳出裸泳男子「GG」被食人魚咬掉的傷人事件，所以亨利克卡爾也對民眾發出避免裸泳的警告。

這品種的食人魚通常生活在亞馬遜河流域，如今卻出現在瑞典、丹麥、美國密歇根湖（Lake Michigan）、英國德文郡托里奇河（River Torridge）等距離牠們棲息地很遠的歐美地區，專家推測很有可能當初牠們被當成寵物帶到這個地方，後來疑似遭到人類棄養成為當地的外來種。