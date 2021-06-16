在台灣買房動輒千萬起跳，即便是二手屋也是數百萬不等，不過巴爾幹半島國家克羅埃西亞北部一個偏遠小鎮，為了吸引居民入住，特別對青年推出「1元購屋計畫」，只要花費1克羅地亞庫納（貨幣單位，約新台幣4.4元）就能輕鬆擁有一棟大房子，讓不少人搶破頭。

綜合外媒報導，克羅埃西亞北部一個偏遠小鎮「萊格勒」（Legrad）曾經是克羅埃西亞人口第二多的城鎮，當地風景如畫，但自從第一次世界大戰後，奧匈帝國解體，因為位置較邊緣，人口一直不斷流失，如今居民僅剩2250人，是70年前的一半。

為了挽救嚴重外移的人口數，並吸引新的居民入住，當地鎮長伊凡（Ivan Sabolic）進行了一項大膽嘗試，特別對青年推出「1元購屋計畫」，以1克羅地亞庫納（貨幣單位，約新台幣4.4元）的超低價格，出售19間空屋，儘管這些房子年久失修，有的甚至變成廢墟，但鎮長強調，會支付買家2.5萬克羅地亞庫納（約新台幣11.2萬元）來翻修；如果外地人購買當地私人的二手屋，也能獲得相當於房價2成的補貼。

消息一出，果然吸引來自俄羅斯、烏克蘭、土耳其、阿根廷、哥倫比亞等地買家注意，如今已成功售出17間房子。不過鎮長也表示，成交之前有3項條件需要遵守，購屋者除了必須是40歲以下，有一定經濟能力的青年之外，還必須承諾至少在當地定居15年。

一名來自克羅埃西亞北部的年輕買家丹尼爾（Danijel Harmnicar ）表示，他帶著妻子和2名年幼的孩子在這裡展開新生活，「擁有自己的房子比住在租來的公寓要好太多了，在這裡住15年對我們來說根本不是問題，我們已經不打算再搬家了。」