大陸廣州一名男大生近日接受新冠肺炎PCR採檢的時候，不慎因為嘴張太開，導致下巴脫臼，嘴巴遲遲無法閉起，口水不斷從中流出，所幸現場正好有一名口腔醫生，立刻幫他進行復位治療，才終於化解這場尷尬的意外。

綜合陸媒報導，廣州中山大學南校區本月9日正在進行PCR檢測，一名男大生配合要求張大嘴巴，豈料卻不慎下巴脫臼，嘴巴遲遲閉不起來，從曝光的影片中可以看到，男大生坐在椅子上張著嘴，口水從中不斷流出，還露出哭笑不得的表情，似乎對於這場突如其來的意外也感到很無奈。

幸好當時中山大學孫逸仙紀念醫院的口腔科副主任梁衍燦也在場，連忙上前協助治療，初步診斷男大生是顳下頜關節急性前脫位，因此先安撫對方的情緒，等到他平靜下來後，將兩隻拇指放在他的下頜磨牙處，其餘手指托住下頜骨，只花了短短3秒的時間，就成功將下巴復位。

據了解，這名男大生在過去顳下頜關節就曾脫臼，但當時復位後並沒有用繃帶固定，梁衍燦推測男大生應該屬於「復發性脫位」，因為先前沒有好好治療，才讓韌帶有些鬆弛，他也提醒民眾如果有關節脫位病史，接受PCR採檢前應先告知醫護人員，採檢時則可以以手托住下巴、緩慢張口，避免快速張大嘴巴。

不過梁衍燦也解釋，如果以前下巴從未脫臼過，就不用太擔心在採檢時會有相同的情況，直言：「發生機率非常低」。