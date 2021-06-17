加拿大一名飼主原本養了一隻兔子，近日又養了一隻幼貓，有趣的是，小貓抵達新家後，並不害怕兔子，反而像是把對方當成同類，看到兔子蹦蹦跳時，牠竟學對方一起跳，超萌反應讓不少網友笑著說「哪裡有貓？我只看到兩隻兔子」。

居住在加拿大魁北克的班尼(Marie Rose Benny)，原本養了一隻兔子，日前又養了一隻幼貓，而小貓經常做出令人會心一笑的舉動，當時愛貓躲在桌底下，隨後兔子便蹦蹦跳跳地抵達牠的身邊，而幼貓看見兔子用跳躍的方式移動後，先是在原地愣了一下。

有趣的是，幼貓似乎把自己當成了兔子，複製兔子的移動方式，隨後兔子跳到哪，幼貓就跟在身後一起跳，直到牠發現自己沒辦法像兔子一樣連環跳躍後，牠才改成正常的走路方式，讓主人看了哭笑不得，將過程拍攝下來並上傳抖音，累積9百萬觀看次數。

不少網友笑著說「如果幼貓開始吃胡蘿蔔，那該怎麼辦？」、「我家愛貓也是在充滿狗的環境下長大，所以有時牠的行為超像一隻狗的」，還有人推測「小貓可能把兔子當成媽媽，因為貓小時候會模仿貓媽的動作，就像影片中的行為」。