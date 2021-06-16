被封為「綠色諾貝爾獎」的高曼環境獎，於16日公布得獎者，由越南知名野生動物保育人士阮文蔡（Nguyen Van Thai）獲得，多年來他所成立的拯救野生動物協會不僅救出上千隻瀕危穿山甲，也成功抑制多起盜獵行動。

根據《CNN》的報導，目前已被列為瀕危物種的穿山甲，對於許多東南亞國家的民眾來說，是一道味道鮮美，又能治療疾病的良藥美食，因此還是有不少人捕捉穿山甲來製作成餐點，使穿山甲的數量在東南亞地區急遽下降。世界自然基金會的數據中也顯示，2019年仍有將近19.5萬隻的穿山甲，被人補抓並販賣。

阮文蔡自從2014年於越南中北部海岸地區菊芳國家公園中成立「拯救越南野生動物協會」（SVW）後，便在協會中同時設立穿山甲康復中心，用來救助被陷阱所傷，或是被獵人傷害的野生穿山甲。

同時阮文蔡也在協會中成立反盜獵單位，專門用來找尋補獸夾、打擊商人的盜獵行為，此單位成立短短三年就成功摧毀1萬多個陷阱、拆除近800個捕獲籃，還抓到近600位盜獵者，沒收90支獵槍，也曾一次救出160隻野生動物，而這些被拯救的動物們恢復健康後，協會人員會在牠們身上用無線電做標記，持續透過無人機觀察牠們的行蹤。

阮文蔡接受採訪時表示，「拯救越南野生動物協會」成立以來拯救了近1600隻穿山甲，並抑制了80%的盜獵行動，同時讓1.1萬人更了解這些瀕危動物的現況。而阮文蔡多年來所做的貢獻與付出，讓不少人感到相當欽佩，能夠獲得高曼環境獎可說是實至名歸。