有時候接到飼主的問題，內心會浮現「主人為什麼要問自己有答案的問題呢」？是來考驗我或來踢館的嗎？因為我不是視覺型的溝通者，我無法「看到」毛孩最喜歡躺在哪個墊子上之類的問題，除非毛孩自己願意跟我「說」。

我已經寫明「非誠勿試」，所以問題背後應該有其他原因才對，為了慎重起見，我會不厭其煩地跟飼主確認。往往會發現問題的背後總潛藏著另一個含意，不知是主人問不出口，還是其他原因，真正想問的卻常被包裝隱藏起來。

「我家狗狗喜歡跟其他狗狗玩嗎？」就是一個典型主人應該自己會知道答案的問題，那為什麼要問呢？在跟毛孩溝通前，我再度敲飼主：「請教這個問題是想要知道什麼嗎？」

得到的回應令我相當意外：「我想要知道如果有天我家狗奶奶去當天使了，我們想「集體火化」不知她可不可以接受？」，原來「喜不喜歡跟其他狗狗『玩』」是這個意思，主人不知哪裡聽人家說集體火化大家一起，毛孩才不會孤單寂寞上路，所以提出了這樣隱晦委婉的問法。

溝通時，狗狗問我：「集體火化是甚麼意思呀？」我謹慎地想著如何形容。既然主人已經開宗明義說白了即將可能的後事安排，我想我也不需要迴避，畢竟狗奶奶16歲了，雖然溝通中還表現出十足的少女心。

「就是有天你去當天使了，你身上這件『穿壞的衣服』，主人會拿去燒掉，她問你跟別的動物的『舊衣服』一起燒可以嗎？」。狗奶奶「歐告」斷然拒絕主人這個安排：「我是黑色的，我不想混其他顏色。牠還一再提醒，「主人將來想我時，會後悔的」。

我趁勢問牠，對於如果有天自己老到不能再老時，有甚麼安排的想法嗎？「歐告想陪主人們久一點，然後時候到了，請讓我在家裡自然睡去，除非找醫生有用，不然我想躺在熟悉的家裡」。

我轉達「歐告」的想法給主人，她愣了一下，這回換她問我這是甚麼意思？我以為「歐告」已經講得很清楚，但顯然主人不明白，我說，很簡單，「歐告」不想被安樂死。直到這時，主人才讓我知道，16歲的「歐告」這陣子大小便失禁得很嚴重，家裡除了她極力保護「歐告」外，其他家人都主張將牠安樂死。

但「很奇怪，最近兩天牠沒有在家裡亂大便了。」主人說。

我替「歐告」抽了寵物溝通卡，牌卡顯示，「歐告」其實對於自己的命運有可能被安樂死，已經隱約有感，牠惶惑不安，所以任何會引起主人腦筋動到安樂死的行為，牠儘量控制，即便是牠早已無法掌控的生理失能，牠都努力克服，只為好好活下去。