買房動輒千萬起跳，因此無論是屋況、學區、交通位置、生活機能等，都必須審慎評估，以免後悔莫及，然而像是建材類的硬體設施，並非肉眼就能辨別好壞，日前就有網友透露，房間天花板竟出現「格狀龜裂」，讓他憂心隨時會塌陷，對此就有內行人解答背後原因，並提出示警。

原PO在臉書社團《爆系知識家》PO出房間天花板的照片，坦言原本並沒有特別注意，沒想到抬頭一看卻猛然發現天花板滿是裂痕，且出現變形、凹凸不平的情況，「感覺好像不理它，哪天就會突然塌下來，請問有人知道這是怎麼了嗎？該怎麼處理比較好呢？」

畫面曝光後隨即熱議，並釣出不少知情網友跳出解答，「可能是氧化鎂版，應該是濕氣，久了會掉下來」、「應該是氧化鎂板，只要有濕氣它就會變形」、「氧化鎂板的可能性非常高，因為價格便宜，很多偷工減料的師傅現在仍會偷偷使用，之後裝潢時，一定要盯著師傅使用矽酸鈣板才行」。

更有內行人解釋，「這裝潢很舊了吧？這是氧化鎂板，在20年前很流行，因價格便宜，但很會吸濕氣，也有輕微毒性，政府後來都禁用了，現今大多以木作取而代之」。