加拿大一對夫妻近日前去觀賞蒼鷺群，豈料竟在巢穴中看見一隻黑熊，牠在5層樓高的大樹上努力保持平衡，還不斷將頭探入巢中享用美味零食，罕見的景象讓這對夫妻感到十分驚訝。

New from me: With food scarce from the heat wave, a black bear climbed waaay up a spindly tree into a heron’s nest in Severn, looking for lunch https://t.co/a0xbEB5KCQ pic.twitter.com/7ILrK3DAY6 — Siobhan Morris (@siomoCTV) June 11, 2021

根據《每日郵報》報導，本月8日68歲男子肯（Ken MacDonald）和妻子蘇珊（Susan）前往塞文鎮（Severn Township）觀賞蒼鷺群，現場的枯樹上有50多個巢穴，並且由成年蒼鷺站在裡面，保護著牠們的後代，然而其中一個巢穴卻出現了又大又黑的不明身影，仔細一看才發現竟站著一隻黑熊。

這隻黑熊大約34公斤，而牠所在的位置則有74英尺高（約23公尺），大約等同於5層樓的高度，在這對夫妻的目光注視下，黑熊不斷將頭探入巢穴內，享用著得來不易的美食，但這種現象卻讓肯和蘇珊相當憂慮，「我擔心這次的捕食事件會對一個活躍的蒼鷺群體造成嚴重影響，但這就是自然的一部分」。

肯在接受採訪時透露，這個群體的大多數蒼鷺，都會在5月第二周孵化，而這些幼鳥目前發育良好，然而卻意外遭到黑熊入侵，肯確信黑熊正在捕食幼鳥，「我們不知道這隻黑熊在這裡待了多長的時間，也不知道牠還會停留多久，牠可能已經把這裡當成自己的私人超市了」。

但對於能夠目擊到如此罕見的畫面，肯還是感到十分開心，「很少有人見過黑熊做出這樣的行為」，由於熊是雜食性動物，當牠們第一次從冬眠中甦醒時，會先以青草和植被為食，隨著草地逐漸乾枯後，牠們才會翻動石頭，尋找螞蟻、昆蟲食用，等到漿果成熟後則開始改吃漿果，「爬上75英尺高的枯樹意味著牠不是意志非常堅定，就是一隻飢餓到走投無路的熊」。