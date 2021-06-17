英國哈利王子和妻子梅根日前喜迎女兒莉莉貝（Lilibet）誕生，首相強生也發文祝賀，但近日也有一名貴族男嬰同樣受到關注，因為他除了能承襲父親及祖父的爵位之外，還同時繼承了3.15億英鎊的財產（約新台幣122.9億元），名副其實的含著金湯匙出生。

根據英國《鏡報》報導，出生在格洛斯特郡（Gloucestershire）伯明頓莊園（Badminton House）的亨利（Henry），其父親巴比（Bobby）及祖父哈利．伍斯特（Harry Worcester）是當地貴族，更是被皇室受封為世襲制的「博福特公爵」，而身為長子的亨利除了可繼承爵位之外，還可坐擁豪華莊園和高達3.15億英鎊的財產。

亨利的父母去年9月在伯明頓莊園結婚，由於正值疫情期間，婚禮格外低調，僅邀請40人出席婚宴。如今亨利出生，69歲的祖父喜獲麟孫，開心直呼「這是我第一次當爺爺，我感到非常自豪。」

值得一提的是，他們居住的莊園大有來頭，17世紀英國內戰摧毀了博福特公爵家族原本的居住地，因此他們從1612年以來，就搬遷至占地5.2萬英畝的伯明頓莊園至今，而羽球運動的英文「Badminton」即是源自於伯明頓莊園。此外，在20世紀，伯明頓莊園主要以1949年開始舉辦的伯明頓馬術障礙賽聞名於世，是英國馬術運動聖地。