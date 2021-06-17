印度日前發生一起驚悚的社會案件，一名父親原本正騎著機車開心的出門拜訪親友，為即將結婚的女兒發送喜帖，不料回程途中看見路邊倒了一個人，周圍還有路人圍觀，走近一看才發現那個人是自己的女兒，讓父親痛哭失聲，最後找到兇口竟然是女兒的未婚夫。

根據印度媒體的綜合報導，印度北方邦莫拉達巴德縣的一處警察局，本月14日接到民眾報案，有名女子陳屍路上，警方到場後發現該名女子為19歲的蒂娜（化名，本名為Meenakshi Singh）。原本蒂娜預計本月20日與未婚夫吉丁（Jitin）結婚，事發當天蒂娜父親開心的騎著摩托車出門為女兒向親友們分送喜帖，沒想到回程就看到女兒倒臥路邊，嚇得路過的民眾趕緊報警。

警方調查後發現兇手竟然就是蒂娜的未婚夫吉丁，14日當天蒂娜的父親出門後，吉丁便打電話邀蒂娜與他一同前往市場購買婚禮要用的物品，蒂娜的母親也親自將她送到巴士站後才離開，沒想到兩人會合後，吉丁竟然將蒂娜帶到人煙稀少的偏僻處，用繩子將她勒死，並將屍體隨意丟棄在路邊。15日吉丁被警方逮捕時也承認犯行，他供稱雖深愛著蒂娜，但他不想跟蒂娜結婚，這段時間不斷想要取消婚禮，卻都遭到蒂娜拒絕並且發生嚴重爭吵，最後忍無可忍才下此毒手。

另外，蒂娜的父親接受偵訊時則表示，蒂娜與吉丁認識後，他便為兩人敲定婚禮，本月6日他還親自前往吉丁家送禮，但吉丁家人認為蒂娜父親所送的錢財不夠多因此相當不滿這樁親事，吉丁也不斷要求延後婚禮，無奈蒂娜的父親已經發出喜帖也預訂好婚禮場地，只能按照原訂計畫進行，沒想到吉丁最後竟然用這麼激烈的方式拒絕婚禮，讓外界相當驚訝。