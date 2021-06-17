美國一名62歲男子養了一隻黃金貴賓犬，日前發現愛犬不見了，便至家後方的湖尋找愛犬的蹤影，起初以為牠只是跑到湖裡玩水，不料身邊還有一隻小鹿，小鹿疑似還不太會游泳，因此愛犬便帶牠慢慢游回岸邊，小鹿之後順利回到母鹿身邊，有趣的是，隔天小鹿竟還來看愛犬，彷彿在跟牠表達感謝。

根據《People》報導，來自維珍尼亞州庫爾佩珀(Culpeper)的多恩(Ralph Dorn)，養了一隻6歲的黃金貴賓犬(Goldendoodle)「哈雷」(Harley)，日前多恩發現愛犬不見，他便走至家後方的湖查看，發現哈雷在距離岸邊200英尺的湖裡游泳，但仔細一看才發現，牠身邊竟還有一隻幼鹿。

小鹿疑似才出生沒幾天，因此還不太會游泳，哈雷發現後便游過去幫忙，與小鹿肩並肩游回陸地，抵達岸邊後。哈雷還將小鹿從湖裡叼起來並放於草地上，之後便開始舔小鹿的身體，想將牠身上的水弄乾，似乎把幼鹿當成自己的孩子，多恩表示「哈雷不想離開小鹿，不斷與小鹿互動，舔牠並照顧牠」。

多恩隨後發現，遠處草地上出現一隻成年鹿，推測牠應該是小鹿的媽媽，隨後便將愛犬帶離現場，母鹿看到眾人離開後，才走上前認孩子，有趣的是，隔天早上多恩正在喝咖啡時，發現哈雷情緒相當躁動，似乎一直想往外衝，因此他便打開門讓愛犬出去，隨後聽到小鹿的叫聲，多恩也趕緊至屋外查看。

只見小鹿又出現在附近的森林中，哈雷再次與對方相遇，多恩表示「牠們磨著鼻子互聞，尾巴不斷地搖，哈雷之後才安心地與我回家」，小鹿好像是來跟哈雷表示感謝，之後鹿母子也並未再出現，多恩對於愛犬的行為並不意外，提到哈雷曾擔任過狗醫生，「即使是狗也有一顆善良的心，牠對孩子和動物都是如此，愛著所有人」。