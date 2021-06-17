隨著科技的進步，不少網紅靠著美顏APP讓自己一秒變正妹，但有些人卻靠著化妝讓自己從素人變女星。國外一名女網友，日前在網路上分享一段她在家中由邋遢大媽變裝成時尚辣媽的影片，驚人的變化讓網友們全看傻眼。

根據英國媒體《鏡報》的報導，這名女網友艾莉西亞（Alicia）日前在網路上公布一段即將出門的變裝影片，影片中她就像迪士尼動畫《白雪公主》裡的巫婆一樣，披頭散髮、沒有牙齒，隨著音樂扭腰擺臀，接著洗完澡出來幫著頭巾與浴巾，開始戴上假牙、假髮、假睫毛、化著濃厚的妝容，再換上時下最流行的細肩帶深V小洋裝，辣秀凹凸有致的身材曲線與飽滿的上圍，瞬間就從邋遢大媽變成時尚辣媽，吸引超過200萬人點閱按讚。

事實上，艾莉西亞本身是一名化妝師，也是四個孩子的媽媽，因經常在TikTok上分享各種美容聖品與化妝技巧吸引大批女網友追蹤，加上她不吝嗇的秀出逆天好身材及私下生活，讓追蹤數一舉突破百萬人次，而先前就曾拍過變裝影片的她，這次為了感謝粉絲數突破百萬，才再次公開這段驚人的變裝影片，有網友十分驚訝的表示「這絕對是巫術」。

但事後艾莉西亞也透露，自己會戴上假牙，是因為先前懷孕時蛀牙相當嚴重，後來甚至失去整排牙齒，讓她只能戴上假牙，雖然公開後因此遭受不少網友嘲笑她看起來像隻「鯰魚」（catfish），但十分有自信的她卻大方接受這個稱號，認為自己能從鯰魚變成辣媽也是件了不起的事，並回嗆酸民「我是一個結婚15年、有4個孩子的幸福媽咪，我化妝是為了我自己」，獲得大批網友支持。

網友紛紛留言「帥慘了，我愛死妳」、「為什麼酸民要這麼刻薄，外貌即使會變，但性格不會」、「太棒了親愛的，請繼續做自己」、「天哪！妳激勵到我了」、「看不出來是4寶媽」、「我也是媽媽但我得向妳學習」。