不少風景區為了防疫而休園，園區內沒有了遊客，也成為野生動物跑出來透氣的好時機。位於南投縣仁愛鄉的奧萬大森林遊樂區也不例外，奧萬大不僅是知名的賞楓地點，園區內還有豐富的自然生態，在遊客無法進入的狀況下，許多不容易看到的野生動物都跑了出來。

奧萬大森林遊樂區為因應防疫措施，自5月18日起開始休園，並延長到6月28日，園區內只剩留守的工作人員，奧萬大森林遊樂區也時常在粉專「奧萬大情報站」分享園區內的近況，指以往人潮聚集的櫻花園草坪，近日彷彿變成動物的新樂園。

奧萬大森林遊樂區表示，當工作人員靠近空蕩蕩的櫻花園草坪時，就會聽到陣陣獼猴的示警聲，40至50隻獼猴家族跑出來玩耍，大帶小、母抱子地在草原上奔跑，有的則爬到樹上，而體型較大的公猴則會發出威嚇聲警告，工作人員只好停下腳步，在遠處進行拍攝。

工作人員至櫻花園涼亭附近後，發現灌木叢裡跑出一隻山羌，之後便跑到草地上，與獼猴一起覓食，而工作人員也趕緊放輕動作，以免嚇跑山羌，山羌則一邊吃草一邊注意四周，可能未感受到威脅，工作人員才得以在距離山羌50公尺處，將這一幕寶貴畫面拍攝下來。

工作人員也在臉書粉專表示，「一則以喜、一則以憂」，看到園區內的生態豐富多元，讓他們非常開心，但也擔心動物與人類活動領域重疊過多，提醒民眾日後園區開放後，遊客參觀時必須遵守三不原則「不餵食、不干擾、不接觸」。不少網友看到野生動物珍貴畫面後，也開心地回應「現在是大自然修養生息最好的時機」。