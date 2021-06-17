自然界無奇不有，棲息於澳洲和巴布亞紐幾內亞的針鼴（echidna）堪稱最古怪的動物，雄性生殖器前端擁有4個龜頭，學者至今仍無法確定其功用。

針鼴全身由毛髮及刺覆蓋，乍看之下與刺蝟神似，還有一個像食蟻獸般的長嘴，又被稱為刺食蟻獸。值得注意的是，雄性針鼴的生殖器約為身長的三分之一，呈現鮮紅色，4個龜頭均可用於繁殖，而雌性針鼴有3個陰道，但是牠們交配時，並不會所有的都用上，一般情況下，雄性一次只會用到其中2個，進入雌性針鼴分岔的陰道。

根據《每日星報》報導，研究針鼴的昆士蘭大學（The University of Queensland）學者史蒂夫（Steve Johnston）表示，只有「造物主」知道為什麼雄針鼴生殖器的外形如此怪異，推測可能是為了取悅雌性針鼴，畢竟雌性針鼴在排卵期間，會與為數眾多的雄性交配。而雄性針鼴在交配過程中，僅有2個龜頭充血膨脹，另外2個鬆軟，史蒂夫認為，雄性針鼴在交配時可能會輪流使用所有龜頭。

史蒂夫直言，雄性針鼴的生殖器不僅長得奇怪，相較其他哺乳動物是通過陰莖排尿，針鼴的生殖器構造非常特別，牠們是透過「陰莖根部」排尿。研究小組表示，儘管澳洲有為數眾多的針鼴，但人們對於牠們的了解知之甚少。