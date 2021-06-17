大陸河南地區近日連日豪雨，造成許多地方積水成災，當地一所高中裡的高中生，看到地面積水竟然不感到困擾，反而就地打起水仗玩得不亦樂乎，不料晚間就收到學校通知，表示積水中流出不少排泄物，讓這群高中生相當傻眼趕緊沖洗乾淨。

根據大陸媒體《頭條新聞》報導，近期河南地區下起異常暴雨，讓不少地方都有嚴重的積水，其中一所高中的部分地區更是水淹及膝宛如小型游泳池，但某些學生們看到此景竟然不是離開現場，而是衝進水裡將水潑向站在乾地觀望的其他同學，一群人就這樣打起了水仗，玩得全身濕答答，即使水中飄出陣陣詭異氣味，依然相當開心。

不過，當天晚上學生們就收到校方的緊急通知，要他們趕緊清洗身體，因為大雨除了淹沒部分設施，也沖壞了化糞池，使不少排泄物跟著水溢出來，而學生們互潑的雨水便摻雜了不少排泄物，若是不清除乾淨可能會讓病菌上身。

大陸河南一處高中校園因暴雨積水，學生看到後開心打起水仗，事後才收到學校通知裡面有排泄物。（圖／微博＠頭條新聞）

許多網友看到新聞後也紛紛留言「看起來是有味道的影片」、「潑到嘴裡就慘了」、「所以他們玩糞玩了一下午」、「這就是個開心到崩潰的過程」、「原本以為在拍青春校園電影，沒想到是狗屎片」、「這絕對是個值得紀念的回憶」、「那年我們一起幹的蠢事」、「我忍不住笑到流淚」、「下次玩水要先聞聞氣味」、「媽～我剛剛跟同學潑了一下午的糞水」引發熱烈討論。