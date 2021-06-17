動物世界中有許多獨特行為，其中河馬「甩便」現象更是赫赫有名，事實上看似噁心的「噴便」行為背後，其實和其他哺乳類動物一樣，是利用尿液或大便來標記、護地盤。

河馬是一種領地意識極強的動物，有趣的是，河馬的領地意識，與多數動物不一樣，牠們是以河段來劃分勢力範圍，如果是在水裡時，牠們對同類的容忍度很高，幾乎不存在領地意識，不過一旦上岸，河馬的領地意識就會高漲，如果隨便越界，免不了發生爭鬥。

河馬排便時，小尾巴會像電風扇一樣高速旋轉，將糞便甩飛出去，加上牠排尿也是向後的，如同高壓水龍頭，此舉有助於將糞便甩得更遠，藉此將痕跡與氣味分散，除了宣示自己的勢力範圍之外，其次，飛散的糞便也可避免掠食者的追蹤。

不過也有另外一種說法是，河馬之所以大便時會甩動尾巴是因為括約肌較差，所以排便時無法將糞便夾斷，尾巴的主要功能就是掃斷牠的大便。

而這樣的習性，不僅是野生河馬，動物園內人工飼養的河馬也會有同樣的舉動，但是對於部分不了解河馬習性的遊客，可能會成為「甩便」下的另類「受害者」，所以看見河馬準備上廁所時記得有多遠閃多遠。