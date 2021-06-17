以色列日前發生一起嚇人的自殘事件，一名男子因長期受到鼠蹊部疼痛的折磨，讓他忍無可忍徹底崩潰，竟衝到廚房拿刀自砍生殖器，並丟在馬桶中沖掉，雖然警方緊急通報廢水公司協助找回「斷根」，卻依然一無所獲。

根據英國媒體《每日星報》的報導，一名來自以色列的29歲男子比爾謝巴（Beersheba），一直以來都有鼠蹊部疼痛（groin pain）的困擾，導致他無法正常生活，長時間下來終於無法再忍受，衝進廚房看到鋒利的刀子，便拿起來朝向自己的生殖器砍下去，接著再到廁所打開馬桶將剁下的「GG」沖掉。

幾個小時後，比爾謝巴的母親發現下體都是血的他躺在床上一動也不動，趕緊將他送醫急救並報警，警方到場後也緊急聯絡廢水處理公司協助找尋比爾謝巴的斷根，卻得到廢水公司回應「即使拆掉所有水管，也是徒勞」的消息，徹底斷絕醫護人員想要幫他接回命根子的希望，最後只能為比爾謝巴縫合傷口避免他失血過多而喪命。

事後，經過警方調查發現，比爾謝巴會做出這麼激烈的行為，疑似是因為長期的病痛帶給他極大的精神壓力才會因病自殘，目前他也在醫院接受精神狀況的評估。而新聞曝光後，不少網友也紛紛留言「看來他真的痛很久」、「之前難道都沒有看醫生嗎？」、「希望他能沒事」、「精神應該有問題了」。