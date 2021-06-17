南韓一處警察局的員警先前遇到一隻流浪母貓，當時牠的孩子不幸過世，員警便幫忙埋屍，還提供食物給牠吃，此舉似乎被母貓謹記在心，今年年初母貓再次懷孕，牠竟跑到警局求助，順利產下4隻幼貓，而母貓分娩完後，便與孩子住在警局的警衛室裡不願離開，母貓甚至會出來幫忙站崗，似乎想報恩。
韓國動物節目《SBS TV동물농장x애니멀봐》日前分享這段影片，員警去年冬天在警局附近，遇到一隻三花母貓「莫朗」(Mollang)，當時牠的孩子不幸夭折，莫朗眼神看起來非常傷痛，守在寶寶屍體旁不肯離開，於心不忍的員警便幫牠安葬孩子，還幫莫朗準備食物，之後莫朗便離開了。
有趣的是，直到今年年初莫朗再次出現，當時牠又懷有身孕，跑進警局的警衛室求助，順利誕下4隻不同花色的小奶貓，而牠們似乎把警衛室當成家，員警也擔任起保姆的角色，幫忙照顧4隻小貓，而莫朗時常會跑到警衛室外幫忙站崗，審視出入的車輛和人員，似乎想報答員警的恩情。
日前小貓還偷跑出去，與母媽莫朗玩躲貓貓，而員警找了老半天，都未看到小貓的蹤影，讓人非常擔心，豈料母貓馬上就嗅到孩子的味道，發現小貓全躲進廣告立牌底下的洞，讓人不得不驚呼母親的敏銳度，而員警之後還為貓咪訂製警裝，並幫貓一家穿上制服，讓牠們成為警局一份子。
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