大陸廣東省一處村莊，因村民經常在晚上聽到地底下發出詭異怪聲，調查許久都找不出原因，他們只好自行挖開馬路下的下水道查看情況，沒想到竟然發現一隻身形巨大、體重超過5公斤的「巨型鯰魚」，嚇壞附近村民。

根據大陸媒體《網易新聞》的報導，大陸廣東省韶關市的一處村莊，住在1樓的村民表示每晚睡覺都會聽見下水道傳來震動以及撞擊怪聲，而且除了他們之外，2樓的居民也曾被地下道傳出的聲響給驚醒，讓他們無法好好休息、相當困擾，也不知道聲音到底從哪裡傳出來的。

附近的居民找來專業人士進行建築物結構檢查，也沒發現任何異狀，最後他們決定自己挖開下水道來一探究竟，沒想到一挖下去便發現一條頭部圓大、目測體重超過10斤（約5公斤）的黑色鯰魚，被撈起來時還不斷扭動掙扎、生龍活虎，讓居民看了相當驚訝，直呼「竟然可以長這麼大」。

至於鯰魚為何會跑進下水道中，不少人推斷應該是有人將魚苗任意丟棄到排水溝中，鯰魚就在下水道中逐漸長大才會卡在其中不斷發出聲響。網友看到則紛紛留言「果然還是人類自己造成的」、「放牠自由吧」、「好險不是什麼奇怪的生物」、「牠會卡在那裡也是千百個不願意」、「我也沒想過鯰魚竟然能長這麼大」、「希望牠不會被居民抓去吃」、「不挖開還以為是鬧鬼呢」，引發話題。