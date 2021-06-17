不只人類怕癢，就連魟魚寶寶面對搔癢攻勢也舉白旗投降，網路上日前瘋傳一段影片，斗大的標題就寫著如何幫魟魚搔癢，果然魟魚被人類一陣輕搔後，下秒立刻縮起身子，笑成了瞇瞇眼，影片曝光後觀看數累計近億次，還有130萬讚。

國外一名網紅近日在抖音（TikTok）帳號「@mafishguy」上傳一段對魟魚寶寶搔癢的影片，還聲稱魟魚笑得很開心，果然影片一出隨即引起廣大迴響。

畫面中可見，魟魚寶寶仰躺在船邊，接著該名網紅戴著手套，朝牠的腹部一陣搔癢，魟魚寶寶隨即縮起身子，跟人類怕癢時的反應如出一轍，乍看之下像是笑成了瞇瞇眼，嘴巴也大開。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，不少人全被魟魚寶寶「怕癢」的模樣給逗樂了，但美國世界動物保護組織（World Animal Protection）痛批該名網紅是在干擾野生動物，並指出這隻魟魚已經快要窒息而死。

事實上，魟魚和其他魚類一樣是靠著鰓在水裡呼吸，而影片中魟魚嘴巴下方兩排圓點就是牠的腮，一旦離開水太久就容易窒息。

此外，魟魚常被誤會成「笑臉」的部位，是由口器和呼吸孔所組成，大家以為的「眼睛」其實是魟魚的鼻腔，牠真正的眼睛在背部，平時不容易看見。