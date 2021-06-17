俄羅斯日前發生一起意外火警，有3名孩童受困其中，鄰居見狀後竟先後爬上公寓外牆的水管，並以接力的方式陸續將受困孩童救出，而他們英勇的救援過程也被對面棟的居民拍了下來，在網路上瘋狂轉發。

根據外國媒體的綜合報導，這起火警意外發生在俄羅斯科斯特羅馬（Кострома́）州的威尼斯微區。一對夫妻與4名孩子一同住在一棟3層樓的公寓中，本月7日妻子帶著2歲女兒外出散步後，便將2歲、3歲以及11歲的孩子交由丈夫照顧，但沒想到她的丈夫沒多久後也跟著出門，獨留3名幼子在家中，過一陣子屋裡就傳出陣陣濃煙。

附近鄰居發現後趕緊通報消防單位前來灌救，但眼看火勢越來越大，3名熱心民眾竟不怕危險，爬上公寓外牆上的水管至3樓，以接力的方式陸續將3名受困的幼童救出，對面棟目睹一切的鄰居雖緊張到不行，也不忘發文稱讚他們英勇的救援。

消防隊到場後趕緊將3名幼童送往醫院檢查，所幸並無大礙。據了解，當時孩子們看到爸爸外出後，其中一個孩子竟拿出打火機把玩，沒想到不慎燒到棉被導致火災，但警方還要再進行詳細的調查才能了解案發過程。

網友看到影片後紛紛留言「好險都沒事，但這樣爬水管也是蠻危險的」、「雖然很勇敢，但千萬不要冒然行事」、「父母太粗心了，怎麼可以把小孩留在家裡」、「要是沒有他們後果不堪設想」。

3名男子看到受困孩童立即爬上公寓外牆水管，合力將3名幼童救出。（圖／twitter＠The Sun）