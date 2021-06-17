擁有渾圓翹臀是不少女性畢生追求的目標，男性對於蜜桃臀也多半招架不住，許多舞蹈也以擺動臀部為主，像是性感電臀舞總能輕易將氣氛炒到最高點，讓眾人看得目不轉睛。但渾圓美尻並非人類專利，日前就有網友分享「3顆羊屁屁」狂晃的影片，超Q彈畫面全都錄。

國外一名網友NL Martinez，日前在臉書分享一段「羊咩咩版本」的電臀舞影片，畫面中可見，一台貨卡上載了數隻羊，其中有3隻羊面向前方，水蜜桃形狀的渾圓屁股剛好正對著鏡頭，隨著車輛行經顛簸路段，羊屁屁也跟著上下顫動，看起來就像果凍一樣Q彈，超魔性畫面讓人看了眼睛為之一亮。

羊咩咩自帶性感的「電臀舞」影片曝光後，隨即掀起廣大迴響，不僅吸引2.9萬人按讚，留言數累計1.3萬則，觀看數更突破315萬次。

網友紛紛留言直呼「怎麼能彈成這樣」、「雖然知道是羊的屁股，但看到還是會莫名感到害羞」、「這羊屁屁很母湯」、「如果是我就會一直跟著這輛車子後面慢慢移動」、「太療癒了」。