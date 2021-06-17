蜘蛛網宛如地毯！澳洲維多利亞州近日下起連日大雨，導致當地發生嚴重洪災，引發動物逃難潮，然而在大雨過後，當地議員外出檢查洪災災損時，發現草地上全是蜘蛛網，前後覆蓋超過1公里的距離，讓他直呼如此大的規模非常少見。

綜合外媒報導，維多利亞省東部吉普斯蘭地區(Gippsland)最近豪雨不斷，導致當地發生嚴重洪災，居住在地勢低窪處的居民被迫撤離家園避難，而蜘蛛也不例外，成千上萬隻蜘蛛為了躲避淹水，趕緊撤離巢穴，紛紛逃往高處避難，吐出大量的蜘蛛絲在樹木之間，形成巨大的蜘蛛網。

雪梨大學生態學霍楚利教授(Dieter Hochuli)表示，「考慮到天氣因素，蜘蛛絲海的出現並不奇怪」，地棲蜘蛛生活於地面上，每年發生暴雨時，牠們知道無法繼續在地面生活，便會集體結出片狀網，並攀爬至較高的地方，利用懸浮細絲乘風飛離地勢低窪處，此作法叫做「空飄」(Ballooning)。

威靈頓郡(Wellington Shire)議員克羅斯利(Carolyn Crossley)14日至湖堤檢查洪害時，意外發現這一幕大自然景觀，表示過去發生洪災時，也發生過類似的場景，但規模沒有這麼大，「蜘蛛絲海看起來一點也不可怕，反而非常漂亮，從樹木至柵欄，全被美麗又細緻的蜘蛛網籠罩住」。