日本一名檔車愛好者日前打算騎車出門，沒想到剛要啟動油門時，突然從遠處飛來一隻小麻雀，霸道的停在他的安全帽上，似乎準備好要搭免費順風車一起去兜風，讓他又驚又喜。

推特用戶「@mnjza80」經常在網路上分享騎車日常以及自家柴犬的互動照，不料這天正當他準備出門時，卻突然飛來一隻小麻雀停留在他的安全帽上，雙腳穩穩的攀住面罩處的帽沿，並且歪頭看向遠方，一副準備好要去兜風的模樣，一點也不怕生，讓他忍不住拍照PO網，打趣笑說「春天已經來了！」

照片曝光後隨即掀起網友熱議，不僅吸引近萬人按讚，也有1370人轉推，更被臉書粉專《鬼島檔車魂》轉貼，小麻雀的可愛模樣逗樂一票網友，紛紛留言直呼「搭順風車的概念」、「超低速鳥擊」、「這機率幾乎0」；但也有人表示「其實小麻雀剛好被追殺，尋求庇護」、「可能旁邊有老鷹吧」。

不過也有許多騎士分享自己的奇遇記，「我是遇過藍鵲跟小鳳頭搭便車」、「我也被搭過便車，還是我頭看起來像鳥巢？」、「我也有一次騎到一半，蜻蜓被我袖口吃掉的經驗，超不舒服的」、「上次停在我身上的是蟑螂」。