美國賓州一名30歲的失業工人，日前在路邊的商店購買一張刮刮樂，幸運刮中1000美元（約新台幣2.7萬），沒想到他兌獎完後，又順手買一張彩券，竟刮中高達300萬美元（約新台幣8335萬）的獎金，讓他與未婚妻興奮不已。

綜合外媒報導，現年30歲的鋼鐵工人萊特（Randy Lytle）日前丟了工作，13日看見路邊有一個刮刮樂的攤子，就隨手購買了一張刮刮樂，並幸運刮中1000美元（約新台幣2.7萬），不過幸運之神並沒有因此遠離他，隔天萊特拿著彩券去兌獎後，再次於停車場旁的機器購買一張刮刮樂，接著走向停車場，與未婚妻會合。

沒想到萊特回到車上刮開彩券後，竟又刮中高達300萬美元（約新台幣8335萬）的獎金，讓他與未婚妻頓時陷入狂喜，並立即致電給媽媽告訴她這則天大的好消息。

萊特表示，他在8歲時就失去了爸爸，是媽媽含辛茹苦的將他和弟弟扶養長大，曾經有段時間無家可歸，因此母親能提前退休，對他的意義很大，而買新家就是回報媽媽的一種方式。此外，他也提到，「我是一個出身卑微的人，我知道這筆錢該怎麼運用，至少有一部分會回贈到曾幫助我的人手中」。