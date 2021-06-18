跨越種族的友情！美國佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會日前在那不勒斯樹林裡，架設隱藏攝影機觀察野生動物，意外拍到黑熊與郊狼一起漫步的畫面，牠們宛如好兄弟一樣，一前一後的在樹林裡前進，友好行為讓專家直呼非常有趣。

佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會(MyFWC Florida Fish and Wildlife)的人員卡科斯(Mike Kacos)，日前在那不勒斯(Naples)樹林裡架設自動跟拍攝影機，用於觀察野生動物的活動，意外拍到一隻黑熊與一隻郊狼(coyote)宛如兄弟，一前一後的走在樹林裡，期間郊狼一度回頭查看，發現黑熊走遠後，牠還小碎步跟上，模樣非常可愛。

卡科斯表示，「當我看到牠們這樣走在一起時，感到非常震驚」，而佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會也將影片分享至臉書表示，「這一隻熊當然知道郊狼在那裡，不過牠對此似乎並不介意」，指在當地看到熊與其他野生動物並不少見，但看到熊與狼如此和睦的走在一起就非常奇怪了。

佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會推測，黑熊靠嗅覺尋找食物，這也是為何佛羅里達州必須使用防熊垃圾桶，而郊狼可能是利用熊的這點，才會跟在牠身後，靠熊的嗅覺幫自己找到食物，或者牠們只是碰巧走在同一條路上。

郊狼近幾年越來越常出現於佛羅里達州部分社區，2015年至2019年間就多達5千人，向相關單位通報目擊郊狼，其中也包括寵物被郊狼殺死的事件，佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會也提醒，「城市經常有熊與郊狼出沒，民眾請勿餵食野生動物，避免引誘牠們靠近」。