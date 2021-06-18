巴西一名26歲模特兒高達207公分，極高的身高在模特兒界也非常罕見，不過她其實是患有巨人症，10歲就長到175公分，求學時曾因突出的身高，而飽受同儕霸凌，因而中斷學業，如今她也走出陰霾，還遇到終身伴侶，儘管丈夫只有165公分，她並不在意。

根據《每日郵報》報導，來自巴西薩利諾波利斯(Salinopolis)的模特兒席維亞(Elisane Silva)，其母親拉莫斯(Ana Maria Ramos)僅162公分，而父親豪爾赫(Luiz Jorge)則為170公分，沒想到她卻長到207公分，席維亞10歲時就長到175公分，讓全家人非常驚訝，顯然她的身材並非遺傳。

席維亞10歲左右，就感覺骨頭與頭部異常疼痛，認為可能是快速生長導致，一度被家人帶至醫院檢查，但因要長期觀察，需支付龐大醫藥費而中斷，所幸當時有電視節目聽聞席維亞的狀況，便邀請她上節目找原因，表示願意幫她支付醫療費用，接受精密檢查後席維亞得知，原來她的腦垂體長了一顆良性腫瘤，導致她成長荷爾蒙分泌過剩，因此罹患「巨人症」(gigantism)。

而席維亞也因巨人症飽受霸凌，被同學取名為「巨人」、「塔」，讓她非常難過，17歲時席維亞受不了言語霸凌而中斷學業，席維亞提到，當時她還把自己鎖在房裡，「因為許多人不斷批評我，讓我感覺非常不舒服，所以我決定休學，這是我做過最艱難的決定，因為我還想唸書，但在那種環境下，我真的撐不下去，我當時甚至很迷惘，不知道自己該怎麼辦」，所幸她最終走出陰霾，成為一名模特兒。

席維亞在2011年，遇到現任丈夫佛蘭奇納多(Francinaldo)，儘管丈夫只有165公分，但她並不在意，兩人很快就墜入愛河，席維亞提到「我對他一見鍾情，因為他是第一個把我當作正常人，而不是異類的人」，兩人最終於2015年共結連理，並生下一子安哥洛(Angelo)，席維亞也不再自卑，並接受自己的不同，「因為沒人像我一樣，而且我擁有美好的家庭，幫助我克服生活中的障礙」。