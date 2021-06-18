台中一名北漂男子日前入職內湖科技園區一間公司，由於還未找到租屋處，時間又非常緊迫，因此他便在租屋臉書粉專PO文，為了能快點找到房子，他還PO出自己的正面照，沒想到他顏值意外引發討論，不少女網友暴動表示「缺老婆嗎？」。

台中一名男網友在內湖科技園區一間公司工作，因為還未找到住處，因此他便在臉書粉專「台北租屋新北租屋」貼租屋資訊，表示自己希望能在7月1日前入住，目前單身，且家庭單純，沒有不良嗜好，為了能讓房東安心，他還PO出自拍照，希望藉此更快找到房子。

沒想到照片PO出後，獲得5千按讚數，男網友房子還未租到，正面照讓不少女網友暴動，紛紛歪樓表示「沒有顏值的，只能默默的去滑591租屋網了」、「我心裡有空房可以嗎？」、「徵租屋不但徵到女室友，連男室友都徵到了」、「大歪樓，結果沒找到房子，找到妻子」、「推！絕對租得到房子，然後再來就是單身變成交往中」、「順便徵女友的概念」。

還有人開玩笑說，要提供免費住處，「我家可以住，大樓有電梯，有很大的雙人床，有陽台、廚房、廁所，不用房租錢，跟我睡就好」、「為了你我加入社團，等等去內湖買房子」。而原PO之後則回應，「是聽說放照片比較好找，因為比較急，7/1號要入住，沒有其他心思，謝謝大家」。