上月15日起全台進入防疫3級警戒，交通部高速公路局統計發現，5月下旬的嚴重超速卻較4月下旬增加24％，並公布十大超速黑名單，有人車速甚至飆到217公里，將面臨24,000元罰單且吊扣駕照。對此，近日就有民眾PO出一張在澳洲的超速罰單，僅超速「3公里」，罰金卻高達72,000多元，貼文一出掀起無數網友熱議。

原PO日前在臉書社團《爆怨2公社》PO文表示，在澳洲高速公路超速3公里，竟收到一張澳幣3,304元的罰單，折合台幣約莫72688元，並附上罰單照片，指出道路速限100公里，時速合理區間為107公里，實際時速110公里，每小時超速3公里，讓他崩潰直呼「老天鵝啊！我還以為是小數點點錯位置了！現在連土都吃不起了…」。

依據台灣「道路交通管理處罰條例」第33條規定，汽車駕駛人行駛高速公路車速超過規定之最高速限，處3,000至6,000元罰鍰；超速60公里以上者，依同條例第43條規定，處6,000至24,000元罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊扣汽車牌照6個月；若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。

原PO表示，收到罰單後還以為是小數點點錯位置，高昂的罰金讓他崩潰直呼要吃土了。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書社團）

相較之下，國外交通罰責確實較台灣嚴苛許多，不少網友紛紛留言直呼「在澳洲真的別白目，澳洲罰款會痛入心坎裡的」、「難怪之前去布里斯本，高速公路上車輛車速都很穩定！重罰的確是很有效的做法！」、「沒記錯的話，某次在阿德萊德也是超速被開單，扣點罰近300澳幣…當下真的有嚇到」、「澳洲靠罰單稅收在支撐國家的」、「日本也是很貴，不但罰錢扣點數還要去上課」。

另外，有經驗的網友則表示，公司車罰款比較貴，轉個人駕駛的話，罰單會便宜許多，可是要扣點。對此，原PO回應「已轉個人，讓它扣點」並解釋，如此一來駕駛者的駕照就會有曾經超速的紀錄，一旦點數扣完，駕照就會被吊銷。