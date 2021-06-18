臺北市立動物園非洲動物區一對斑點鬣狗，平時有遊客入園時，牠們通常都躲到較遠的位置休息，沒想到自從動物園因疫情暫停開放後，只要保育員或工作人員一靠近，牠們就會跑過去一探究竟，而近日保育員提供新行為豐富化玩具給鬣狗們玩，也意外看到牠們截然不同的可愛模樣。

北市動物園非洲動物區一對斑點鬣狗，分別是雌鬣狗「小乖」及雄鬣狗「小白」，平時有遊客入園參觀時，牠們會跑到離遊客面較遠的位置活動，不過受到疫情影響，自從動物園因應防疫暫停開放後，斑點鬣狗一看到保育員或工作人員靠近，牠們就會非常好奇，甚至主動靠近遊客面探個究竟。

雌鬣狗玩到不亦樂乎，甚至還開心躺在地上打滾，反差萌模樣逗樂保育員。(圖/臺北市立動物園提供)

保育員為了刺激動物本能與個體習性，近日特別準備新的行為豐富化玩具「沾肉汁雞毛棒」，讓斑點鬣狗們撲擊、拆解，其中地位高的雌鬣狗「小乖」一看到玩具後，便會馬上撲過去，並啟動拔毛行動，同時眼角緊盯著雄鬣狗「小白」的活動範圍。

只要鬣狗「小白」一靠近，「小乖」就會衝向前驅趕，嚇得「小白」邊落跑邊哀哀叫，「小乖」非常喜歡玩「沾肉汁雞毛棒」，甚至開心到躺在雞毛上翻肚打滾，玩不到的「小白」只能走到後方水池用腳打水，有時還將臉埋在水裡，等到「小乖」玩膩後，才能從殘餘的拆解雞毛中，嗅聞、品嚐僅存的肉汁味。

雄鬣狗「小白」被趕跑後，只能無奈待在後方水池解悶。(圖/臺北市立動物園提供)

北市動物園表示，斑點鬣狗長相凶狠，外表並不討喜，且在許多動畫作品裡，都扮演反派角色，但在現實裡，斑點鬣狗其實非常可愛，而且很有個性，而牠們也分享「小乖」與「小白」玩行為豐富化玩具時的模樣，只見牠們宛如大狗一樣，反差萌形象也打破大眾對斑點鬣狗們的既定印象。