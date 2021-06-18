美國佛州布魯克斯維爾市（Brooksville）日前發生一起烏龍事件，一名健身教練里德（Bobby Read）今年4月花了5.5萬美金（約新台幣153萬元），購買市政府所擁有的倉庫，打算改建成健身中心，沒想到當他前往相關機構領取文件時，才發現市府竟連鎮上的公用水塔也一併出售給他，讓他當場嚇壞，又立刻辦理手續，將水塔還回去。

綜合外媒報導，健身教練里德表示，花費5.5萬美金向布魯克斯維爾市政府買了一間倉庫，然而當他去財產估價師辦公室申辦相關作業時，卻被告知他除了買了一間倉庫，還附帶一座能承載幾千加侖的超大水塔，讓他相當錯愕。不過他也提到，在他擁有小鎮水塔的一個多禮拜期間，從未拿到鑰匙，也無從進入水塔，事後還多花了10元美金（大約新台幣278元）進行業權轉讓，歸還給市政府。

布魯克斯維爾市經理庫特尼（Mark Kutney）表示，里德購買的倉庫與水塔是在同一張地契上，過去從沒拆賣過，幸好當地法規允許將房產從原本地契中拆分一次。庫特尼接著提到，他曾指示員工向當地檢察官提出分拆的法律說明，不料最後交給律師的法律說明仍然是原本的地契，面對這項錯誤他深表歉意，日後會更加小心，畢竟這樣的事情可大可小。

針對這起烏龍事件，市長布雷頓（Pat Brayton） 也做出保證，「我們會確保水塔不會再被賣出去，一切都處理好了」。