本（6）月13日晚間，美國俄亥俄州斯普林菲爾德市（Springfield）發生一起死亡悲劇，一位名叫艾瑞克 (Eric Cole) 的42歲男子路上遇槍襲，傷勢非常嚴重，快要一命嗚呼，好不容易他強忍痛苦，自行報警求救，員警獲報後也趕緊驅車前往，卻疑似因為沒注意他倒在路上，車子當場從艾瑞克身上輾過，導致其傷勢過重，到院也回天乏術。

根據NBC報導，在美國俄亥俄州斯普林菲爾德市（Springfield）遭人開槍射殺的艾瑞克，當場雖深受重傷，可他還是憑著意志力報案求助，盼警方緊急救援，可誰也沒想到，第一時間開車前往的女員警阿曼達（Amanda Rosales），抵達現場後，因為忙著確認艾瑞克提供的地址，沒發現他人就躺在路中央，結果不慎將其輾過，導致艾瑞克更致命傷害，到院前因失血過多宣告不治。

消息一出，艾瑞克家屬悲痛難耐，無法接受如此結果，其母親瑞吉娜（Regina Wilson ）受訪時痛批，「我兒子是3個孩子的父親，他對待家人總是溫柔又慈愛，我們都很愛他。接到他出事的消息時，我原以為是他只是單純中彈，沒想到竟然還被警車輾過」，至於艾瑞克姊姊則質疑，「我很驚訝，弟弟打電話報警時，就已經清楚說明了自己正倒在馬路中間，實在不明白員警為何還會往他身上輾過。」

對此，當地警查局長李（Lee Graf）出面說明，表示「涉事的阿曼達員警到職1年多，期間表現優異，這次卻犯下如此嚴重疏失，目前已被停職，等待調查結再決定處分。」又目前責任歸屬還有待釐清，究竟艾瑞克死因是車禍、槍擊，亦或都有，都需要進一步調查。

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