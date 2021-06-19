北宋著名書法家黃庭堅，號山谷道人，書法獨樹一格，尤其在草書、行書兩種書體上取得極高的成就，與蘇軾、米芾、蔡襄並稱宋朝四大書法家。不過日前國立故宮博物院南部院區就在臉書上貼出黃庭堅的《致立之承奉》，並將文言文翻譯成通俗易懂的白話文後調侃「書法家發個廢文直接變成藝術名品？！」更吸引40多位古代君王「蓋章按讚」。

國立故宮博物院南部院區指出，黃庭堅是北宋時期著名的書法家，其中又以「草書」最為出名，他的用筆頓挫起伏，結體傾側多姿，展現獨特面貌，不過有時候因為字跡太潦草，反而讓人有看沒有懂。

故宮也張貼了黃庭堅的名作《致立之承奉》，並強調這封信除了頭尾的問候語，整篇都是黃庭堅與友人立之的閒話家常。

原文為：

庭堅頓首 辱

教審

侍奉萬福為慰 承

讀書綠陰 頗得閑樂 甚善 甚善

欲為素兒錄數十篇妙曲作樂

尚未就爾 所送紙太高 但可書大

字 若欲小行書 須得矮紙乃佳

適有賓客奉答草率 庭堅頓首

立之承奉足下

故宮翻譯成白話文後：

我的書房綠意盎然，覺得好輕鬆舒適，真不錯。

本來想替孩子抄一些譜來彈奏，但一直還沒開始。

你之前送我的紙品質很好，適合寫大字。

但如果要寫小字的話，還是用小一點的紙就好。

剛好有人來了，先這樣，掰掰囉！

對此，故宮也不禁打趣調侃「書法家發個廢文直接變成藝術名品？！」貼文一出，網友全笑翻，紛紛留言直呼「黃山谷發限時動態？」、「翻譯的真是生活化」、「國高中的國文課本缺少你這種翻譯的人才」、「這是一種我廢我驕傲的態度」、「還好啦，小時候看草聖張旭的《肚痛帖》也是看到傻眼」。

此外，由於古代君王欣賞完大作後，習慣在空白處蓋上印章，讓自己的名字與作品流傳，就有眼尖網友發現印章多達40個，顯見這篇「廢文」也受到君王喜愛，不禁好奇問道「會不會這個文章它真正的價值是那些『印章』？而不是那篇文章…」其他網友則幽默笑回「那是按讚人數」、「閱讀後不按個讚怎麼行呢？」、「小編拍到蓋章按讚的約有40個，實際上要到現場才知」。