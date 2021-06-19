房子的格局與門窗，在畫設計圖時就應規劃好了，住戶若發現有多出來的房間，恐怕會覺得有些詭異。國外一名住戶表示，他4年前搬進新家後，近日才發現2樓多了一扇窗戶，但他卻走不不到窗戶所在的房間，讓他感到非常傻眼。

根據《鏡報》報導，網友@everydaytoking在抖音分享影片，表示他搬進獨棟新家已4年，近日他在花園休息時，從外觀看自家，發現2樓有3扇窗，一個是浴室的，一個是臥室的，另一個則是無法解釋的神秘房間，位於廁所與臥房中間，但詭異的是，@everydaytoking根本從未進過神秘窗位於的房間，讓他感到相當好奇。

@everydaytoking便決定仔細查看，他抵達臥室後，發現該房間隔壁就是連接廁所，中間沒有多餘的空間，根本看不到從外側看到的神祕窗戶，原PO便決定從臥室窗爬出去查看，發現那一扇窗被鎖上，根本無法進入，讓他無奈的表示「我在這裡住了4年，從未發現有這個房間」，而窗內究竟有什麼仍是謎。

影片累積90萬觀看次數，不少人推測，臥室與浴室的窗戶和牆面明顯不同，可能屋主在入住前，前屋主就已進行過翻修，而神祕窗的所在位置，可能原本是一間僅設有馬桶的單間廁所，之後被隔壁房間合併成一間大浴室，而工人在進行整修時，因偷工減料未將窗戶取下，所以才讓人誤以為那裡還有一間房，窗後面很有可能就只是浴室牆。