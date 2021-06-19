網紅雪岑因為精緻五官神似大陸女星楊冪，被封為「小楊冪」，而長相美艷、身材火辣的她，除了是廟宇祭典上的禮生之外，還被起底是幼稚園老師。日前她在網路上曬出性感比基尼照，短短15秒影片讓人看了暑氣全消。

本土新冠肺炎疫情嚴峻，全台防疫三級警戒，不少人只能藉由回味過去的出遊照，撫平躁動的情緒，雪岑也不例外，在IG曬出之前在泳池戲水的影片。

畫面中可見，她穿著白色挖背式比基尼，胸前渾圓車頭燈凶狠炸出，比基尼更是一路開洞到肚臍，性感指數破表，還不忘對著鏡頭拋媚眼，慵懶模樣讓人看得血脈賁張。

或許是在家悶壞了，雪岑不禁PO文直呼「寶寶好想去游泳，好想泡在水裡面～今年的夏天好宅好宅。」不少網友看了紛紛留言回應「眼神好迷濛好性感」、「太誘惑啦！再忍耐一下」、「「老師太犯規了喔」、「性感的老師，我想成為你幼稚園的孩子」。

本業是幼稚園老師的雪岑，從高中到大學都念相關科系，因為宗教信仰，便毅然決然的投入禮生團為神明服務，除此之外，身高175公分的她還是外拍模特兒，高挑身材和不科學的修長美腿超級上鏡，擁有一票死忠粉絲。